В штате Нью-Йорк объявили режим ЧС из-за приближения разрушительного шторма «Генри»

Нью-Йорк, 22 августа. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации сразу в нескольких округах Нью-Йорка из-за приближающегося урагана «Генри».

Соответствующее решение принял губернатор штата Эндрю Куомо. Он уточнил, что дал поручение подготовить имеющиеся ресурсы для оперативного реагирования.

«Я объявил режим ЧС перед приближением урагана «Генри». 500 солдат Национальной гвардии были мобилизованы», — говорится в сообщении Куомо в Twitter.

Кроме того, режим ЧС ввели в самом городе Нью-Йорке после соответствующего указа градоначальника Билла де Блазио. В документе уточняется, что с 22 по 23 августа в мегаполисе не будут работать уличные веранды. Кроме того, были отменены мероприятия вне помещений и приостановлены строительные работы.

Ранее сообщалось, что северо-восток США готовится к удару урагана «Генри»