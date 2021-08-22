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Женская сборная России по хоккею начала групповой этап ЧМ с победы над Швейцарией

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:28
Спорт
Женская сборная России по хоккею начала групповой этап ЧМ с победы над Швейцарией
fhr.ru  /  Официальный сайт Федерации хоккея России

Калгари, 22 августа. Женская сборная России по хоккею уверенно начала групповой этап чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами в ворота соперника отличились Валерия Павлова, Виктория Кулишова и Мария Баталова. Лучшим игроком прошедшей встречи стала российский голкипер Валерия Меркушева, отразившая 20 из 21 броска по своим воротам. Женский чемпионат мира, проходящий в канадском Калгари, должен был состояться еще год назад, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации местным властям не удалось все организовать.

Свой следующий матч группового этапа сборная России проведет против команды Канады в ночь с 22 на 23 августа. Швейцария сыграет против «кленовых листьев» в ночь с 24 на 25 августа.

Ранее бывший тренер вратарей петербургского СКА и сборной России Рашит Давыдов объяснил неудачную игру клюшкой Ярослава Аскарова на МЧМ. Игрок молодежной сборной России «прославился» в Канаде своей неуверенной игрой на выходах из ворот. Местный телевещатель TSN на своей странице в Twitter постоянно шутил на этот счет, выкладывая фотографии с матчей, где Аскаров находится на позиции без своего орудия.

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