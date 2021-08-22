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Дэвид Бекхэм хочет пригласить Месси в «Интер Майами»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:17
Спорт
Дэвид Бекхэм хочет пригласить Месси в «Интер Майами»
instagram.com  /  @davidbeckham

Майами, 22 августа. Легенда сборной Англии по футболу, а ныне президент американского «Интера Майами» Дэвид Бекхэм пообщался с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси по поводу его возможного переезда в США.

Бекхэм позвонил Месси и спросил, что тот думает по поводу возможного продолжения карьеры в Соединенных Штатах. Звездный игрок согласился вернуться к обсуждению данного вопроса сразу после того, как истечет его контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен», сообщает британский таблоид Mirror.

Лионель Месси перешел в «ПСЖ» летом текущего года из «Барселоны». Форвард подписал двухлетнее соглашение с самым богатым клубом Франции. Месси будет выступать в составе команды под 30-м номером.

Ранее сборная России одержала победу на чемпионате мира по пляжному футболу. Команде страны удалось обыграть Парагвай со счетом 5:4 в серии послематчевых пенальти.

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