Сочи и Москва стали самыми посещаемыми городами для отдыха с детьми среди россиян

Москва, 22 августа. Аналитики проанализировали, куда россияне планируют полететь осенью этого года. Исследование показало самые популярные места для отдыха с детьми.

Так, наиболее востребованными для путешествий стали Сочи. По данным портала OneTwoTrip, доля бронирований полетов на этот курорт составляет 17%. На втором месте Москва — в столицу решили поехать отдыхать 13,8%. Следующим городом по материалам исследований стал Симферополь — 13,6%.

Также аналитики провели сравнение с прошлым годом. В этом сезоне более посещаемыми стали Анапа и Санкт-Петербург. Многие россияне купили путевки в Геленджик, Уфу и Калининград.

Ранее сообщалось, что поток приезжих иностранцев в Россию в период пандемии сократился в три раза. Первая половина 2021 года прошла с посещением страны почти пятью миллионами зарубежных гостей. Из них более 64 тысячи приезжали для путешествия по России.