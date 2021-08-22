Россиянам назвали самые малоизвестные факты о государственном флаге

Москва, 22 августа. Жители России отмечают День государственного флага РФ. Праздник был утвержден 20 августа 1994 года указом президента Бориса Ельцина.

Современный российский флаг, триколор, имеет долгую и богатую историю. Его создателем считается первый император России — Петр I. Бело-сине-красный флаг начали использовать на торговых судах после того, как он подписал указ в 1705 году. При этом некоторые матросы не могли запомнить очередность полос в триколоре, благодаря чему, согласно легендам, появилась аббревиатура «бесик».

Государственный флаг России имеет свой ГОСТ, действующий с 1998 года. Он был разработан для дизайнеров и регламентирует оттенки, использующиеся при изготовлении флага. Принятие стандартов позволяет избежать ошибки при подготовке триколора, в том числе использования голубого цвета вместо темно-синего.

Российский флаг был внесен в книгу рекордов Гиннеса благодаря усилиям жителей Владивостока. В 2013 году они изготовили триколор, чья длина составила 700 метров. Как сообщалось ранее, на набережной детского центра «Артек» растянули флаг длиной в тысячу метров.