Директора китайской начальной школы заподозрили в изнасиловании учеников

Пекин, 22 августа. Директор одной из школ китайской провинции Хубэй может быть причастен к сексуальному насилию над маленькими учениками.

Как сообщает издание Sina, речь идет о директоре начальной школы в городе Маоцзяган. Информацию о возможном преступлении опубликовали пользователи социальных сетей. Женщина заявила, что более десяти лет назад стала жертвой 57-летнего педофила Ляна Муфу. По ее словам, за три-четыре года обучения мужчина неоднократно домогался ее.

«С детства я всегда чувствовала себя грязным человеком и думала, что хуже других. Этот инцидент был со мной более десяти лет», — поделилась пострадавшая.

Она уточнила, что жертвами пожилого педофила стали еще несколько детей. После откровения женщины полиция начала проверку.

Ранее сообщалось о жительнице города Ужуры, которая сдавала своих малолетних детей в сексуальное рабство за деньги.