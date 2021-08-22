В России начались работы по созданию нового «самолета судного дня»

Москва, 22 августа. Специалисты авиационной промышленности приступили к работе над новым «самолетом судного дня», отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Воздушное судно на базе пассажирского Ил-96 придет на замену Ил-80. Такие командные пункты называют «самолетами судного дня», поскольку они могут использоваться в случае ядерной войны.

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — отметил Мантуров во время интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что возможности российской авиационной промышленности позволяют заниматься созданием самолетов всех классов, включая и суда подобного назначения.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что новый «самолет судного дня» сможет похвастаться рядом характерных особенностей. Некоторые из них даже будут заметны визуально.