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В России начались работы по созданию нового «самолета судного дня»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 11:02
Армия
В России начались работы по созданию нового «самолета судного дня»
wikipedia.org  /  Kirill Naumenko / CC BY-SA 3.0

Москва, 22 августа. Специалисты авиационной промышленности приступили к работе над новым «самолетом судного дня», отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Воздушное судно на базе пассажирского Ил-96 придет на замену Ил-80. Такие командные пункты называют «самолетами судного дня», поскольку они могут использоваться в случае ядерной войны.

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — отметил Мантуров во время интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что возможности российской авиационной промышленности позволяют заниматься созданием самолетов всех классов, включая и суда подобного назначения.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что новый «самолет судного дня» сможет похвастаться рядом характерных особенностей. Некоторые из них даже будут заметны визуально.

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мантуров минпромторг самолет судного дня ил-80
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