Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 11:26
11:26
Шоу-бизнес
Певица Asti пожаловалась на легкую славу TikTok-блогеров
11:19
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с травмированием подростка на ж/д в Калининграде
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 20 564 человека
11:16
Происшествия
ФАН выяснил предварительную причину падения мотопараплана в Ивановской области
11:14
Политика
Киевский филолог призвал проявить культурный героизм русских на Украине
11:10
Происшествия
Правоохранители задержали солиста группы «Пошлая Молли»
11:06
Политика
Талибы воссоздали культовое американское фото времен Второй мировой войны
11:03
Экономика
Действия правительства могут поднять стоимость аренды жилья в России
11:02
Армия
Решительный ответ России на ситуацию с Курилами вызвал нервную реакцию в Японии
11:01
Армия
Российский экипаж одержал победу в первом заезде «Танкового биатлона» на АрМИ-2021
Все новости

Киселев предложил создать арт-пространства для писателей и художников в Крыму
Политика
Киселев предложил создать арт-пространства для писателей и художников в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 22 августа. В Крыму предложили создать арт-резиденции для писателей и художников, такую идею озвучил гендиректор МИА «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев.

Киселев является основателем международного фестиваля Koktebel Jazz Party, который в эти дни проходит на полуострове. Как считает журналист, в Крыму много возможностей для творческих людей, это нужно использовать для развития культуры.

«Нужно строить арт-резиденции, приглашая сюда писателей, художников, для того чтобы они этот удивительный Крым описывали в картинах, литературных произведениях. Крым, конечно же, ответит сторицей», — рассказал Киселев в эфире канала «Россия-24».

Как отметил журналист, Крым является благодатным местом, где отлично можно развивать спорт, проводить фестивали и снимать кинофильмы, а также познавать историю и просто отдыхать.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что развитие Крыма необходимо поднять на новый уровень. Для этого понадобятся крупные частные инвестиции, Крым должен иметь комфортные условия для бизнеса, считает он.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Киселев предложил создать арт-пространства для писателей и художников в Крыму
россия крым киселев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru