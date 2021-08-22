Киселев предложил создать арт-пространства для писателей и художников в Крыму

Москва, 22 августа. В Крыму предложили создать арт-резиденции для писателей и художников, такую идею озвучил гендиректор МИА «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев.

Киселев является основателем международного фестиваля Koktebel Jazz Party, который в эти дни проходит на полуострове. Как считает журналист, в Крыму много возможностей для творческих людей, это нужно использовать для развития культуры.

«Нужно строить арт-резиденции, приглашая сюда писателей, художников, для того чтобы они этот удивительный Крым описывали в картинах, литературных произведениях. Крым, конечно же, ответит сторицей», — рассказал Киселев в эфире канала «Россия-24».

Как отметил журналист, Крым является благодатным местом, где отлично можно развивать спорт, проводить фестивали и снимать кинофильмы, а также познавать историю и просто отдыхать.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что развитие Крыма необходимо поднять на новый уровень. Для этого понадобятся крупные частные инвестиции, Крым должен иметь комфортные условия для бизнеса, считает он.