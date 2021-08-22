Пакьяо потерпел поражение от Угаса в бою за титул суперчемпиона WBA

Лас-Вегас, 22 августа. Именитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл чемпиону мира по версии WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу в главном поединке турнира в США.

Йорденис Угас единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в бою за титул WBA Super. Поединок проходил на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Бой с Угасом, продлившийся все 12 раундов, стал для Пакьяо первым за последние два года. Теперь на его счету 62 победы, восемь поражений и две ничьи. После завершения поединка 42-летний боксер не исключил, что завершит спортивную карьеру.

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