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Пакьяо потерпел поражение от Угаса в бою за титул суперчемпиона WBA

  /   Обновлено: 22 августа 2021 10:11
Спорт
Пакьяо потерпел поражение от Угаса в бою за титул суперчемпиона WBA
instagram.com  /  emmanuelpacquiao

Лас-Вегас, 22 августа. Именитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл чемпиону мира по версии WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу в главном поединке турнира в США.

Йорденис Угас единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо в бою за титул WBA Super. Поединок проходил на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Бой с Угасом, продлившийся все 12 раундов, стал для Пакьяо первым за последние два года. Теперь на его счету 62 победы, восемь поражений и две ничьи. После завершения поединка 42-летний боксер не исключил, что завершит спортивную карьеру.

Ранее российский боец MMA Петр Ян заключил контракт на реванш с Алджамейном Стерлингом. Первый поединок легковесов состоялся в марте 2021 года.

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бокс спорт wba пакьяо угас
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