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Володин объяснил, как законодательная база повлияет на строительство в 2021 году
Политика
Володин объяснил, как законодательная база повлияет на строительство в 2021 году
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 22 августа. Текущий 2021 год может стать одним из самых успешных для жилищного строительства благодаря принятым законам. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик оценил ситуацию в сфере строительства. По его словам, расплодились компании однодневки и мошенники, из-за которых люди оставались без денег и жилья. Однако принятые законы могут повлиять на ситуацию.

Володин отметил, что нововведения позволили исключить финансовые риски для россиян при покупке жилья в строящемся доме. Деятельность застройщиков стала прозрачнее, а квартиры защитили от неправомерных посягательств. Понятие «обманутый дольщик» уходит в прошлое, добавил председатель ГД в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российские застройщики возвели почти 10,7 млн квадратных метров жилья с использованием механизма счетов эскроу по итогам второго квартала 2021 года. В эксплуатацию введено более 1,7 тысячи домов.

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госдума володин строительство
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