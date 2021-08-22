Астрономы зафиксировали редкое явление, которое происходит раз в сотни тысячелетий

Москва, 22 августа. Редкое космическое явление, которое происходит раз в сотни тысяч лет, зафиксировал коллектив астрономов из России и Германии.

Ученым удалось увидеть, как сверхмассивные черные дыры поглощают звезды. Явление зафиксировал российско-германский космический аппарат «Спектр-РГ». Наблюдение таких явлений позволяет изучить сверхмассивные и средней массы черные дыры, которые находятся в «спящем» состоянии.

Уничтожение звезд подобным образом встречается в галактике не чаще одного раза в сотни тысячелетий. Космическому аппарату удалось обнаружить 13 таких явлений. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрономы из Чили ранее обнаружили планету, на которой может быть жизнь. Ученые с помощью гигантского телескопа зафиксировали скопление из пяти планет рядом со звездой L 98-59.