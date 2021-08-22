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Исследование показало, какие работодатели не хотят отпускать сотрудниц в декрет
Общество
Исследование показало, какие работодатели не хотят отпускать сотрудниц в декрет
pixabay.com

Москва, 22 августа. Аналитики сервиса «Зарплата.ру» определили, какие работодатели недовольны уходом сотрудниц в декрет.

Согласно результатам, чаще всего уходом сотрудниц в декрет недовольны в банковской, медицинской и логистической сферах. При устройстве на работу 31% женщин соврали о своих планах работодателю, однако позже все равно ушли в декрет, передает РИА Новости.

Ушли в отпуск по уходу за ребенком и не вернулись из него 4% сотрудниц. Они признались, что рожали детей одного за другим. Среди работающих россиянок в возрасте 18-55 лет 58% отвечали на вопросы о замужестве и будущем материнстве при трудоустройстве.

Как ранее сообщалось, российские граждане назвали получение премии лучшим моментом на работе. Также поводом для радости считаются производственные достижения.

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