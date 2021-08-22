Мигрант из Эквадора удивился вежливости россиян и похвалил архитектуру Петербурга

Санкт-Петербург, 22 августа. Эквадорец Габриэль Гуэрра, переехавший жить в Санкт-Петербург рассказал о том, что его удивило в России и поведении местных жителей.

Еще два года назад темноволосый парень жил в Латинской Америке, а теперь его домом стала Северная столица. Однажды Габриэль Гуэрра почувствовал, что хочет перемен и решил принять участие в розыгрыше гранта на учебу в России. В итоге иностранец сумел поступить в Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Любопытно, что до переезда мужчина мало что знал о Петербурге.

«Мне это понравилось — ведь я хотел испытать определенный культурный шок. Мне очень наскучила моя работа на родине — хотелось какой-то встряски», — рассказывает эквадорец «Ленте. ру».

По словам молодого человека, в России больше порядка, вежливости и культуры. Парень рассказал, что женщины здесь могут одеваться, как захотят и к ним больше уважения. В Петербурге люди больше интересуются музыкой и культурой в целом.

«Стоит мне заговорить с петербуржцем о каком-нибудь музыканте или группе, и он тут же подхватывает: «Да, я слышал о них!» У многих моих нынешних коллег есть музыкальное образование, их интересуют не только естественные науки», — сказал он.

Отдельное внимание Гуэрра обратил на архитектуру Петербурга. По его мнению, здания в Северной столице выглядят прекрасно в любое время года. А вот солнца в городе катастрофически мало.

Молодой швед Свен ранее познакомился с семьей русской жены из Тулы. Иностранца многое поразило в России, это был его первый визит на родину супруги. Парень рассказал о своих впечатлениях.