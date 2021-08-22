Глава «Нафтогаза» назвал одну из основных тем переговоров Зеленского и Меркель

Киев, 22 августа. Вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2"станет одной из основной тем во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Соответствующее заявление сделал глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, украинские власти рассчитывают, что газопровод никогда не будет работать в качестве коммерческого проекта. Украина пытается доказать, что «Северный поток — 2» не соответствует правилам Евросоюза, добавил он.

«А это означает, что он не может быть сертифицирован и не может работать как коммерческий проект… Мы продолжаем настаивать на том, чтобы этот геополитический проект Кремля был остановлен, в частности, через санкции США», — сказал Витренко.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что новые ограничительные меры американской стороны против «СП-2» не вызывают удивления. Он объяснил это тем, что США не стремятся наладить отношения с Россией.