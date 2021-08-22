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Спрогнозировано снижение цен на продукты в России

  /   Обновлено: 22 августа 2021 09:54
Экономика
Спрогнозировано снижение цен на продукты в России
pixabay.com

Москва, 22 августа. Большинство российских регионов отметило падение темпов роста цен на овощи и фрукты, заявил Центробанк РФ. В связи с этим эксперты прогнозируют снижение продовольственной инфляции.

Замедление темпов подорожания продуктов питания стало возможным благодаря увеличению урожая грунтовых овощей, объемов производства тепличных огурцов и помидоров, а также импорта фруктов, отметили в регуляторе. В некоторых субъектах РФ также наблюдается отрицательная динамика роста цен на куриное мясо и яйца.

Снижение продовольственной инфляции в начале осени возможно, заявила в беседе с «Известиями» управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Политика сдерживания цен, по ее словам, все еще действует, поэтому крупный бизнес, теоретически, может немного сократить свою прибыль.

Крупные продуктовые ретейлеры договариваются с Федеральной антимонопольной службой по вопросам ценообразования. Российский надзорный орган в ближайшее время получит информацию о закупочных и потребительских ценах, а после выработает адекватный диапазон наценки.

Недавнее исследование показало, что средний чек россиян в продуктовых супермаркетах весной и летом составляет менее пятисот рублей, а осенью — даже меньше. Это связано с сезоном урожая: у многих граждан есть свои дачи и земельные участки, к тому же цены на фрукты и овощи как раз достигают минимальных значений, пишет INFOX.

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