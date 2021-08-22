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Российская вакцина от коронавируса для животных заинтересовала страны ЕС
Общество
Российская вакцина от коронавируса для животных заинтересовала страны ЕС
pixabay.com

Москва, 22 августа. Страны Европейского союза, в том числе Германия, заинтересовались препаратом «Карнивак-Ков». Он создан для вакцинации животных от коронавируса.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции для животных «Карнивак-Ков» заинтересовала представителей десяти стран мира, в том числе Германии, Польши и Турции. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на заявление Россельхознадзора.

«Россия готова предоставить ЕС партию препарата «Карнивак-Ков» в научных целях для изучения эффективности вакцины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимые для регистрации препарата документы были направлены в Таиланд, Корею, Венгрию и Грецию. В России на текущий момент времени было реализовано 3150 доз препарата.

Как сообщалось ранее, разработчики противокоронавирусной вакцины «КовиВак» ведут переговоры об одобрении препарата в странах Азии и США. Получение разрешения позволит проводить вакцинацию иностранных граждан.

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