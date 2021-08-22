В Твери два человека погибли в ночной аварии на Московском шоссе

Тверь, 22 августа. Смертельная авария с участием двух иномарок произошла поздно ночью на Московском шоссе в Твери.

Как сообщили в УГИБДД региона, все случилось поздно ночью 22 августа. На Московском шоссе столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Optima. Известно, что водитель первого автомобиля, направлявшийся из регионального центра к выезду на дорогу М-10 «Россия», при попытке обгона попутного автомобиля задел другого участника ДТП. После столкновения Chevrolet вылетел на встречку, а после врезался в дерево.

На снимках можно заметить, что автомобиль буквально разорвало пополам. Его задняя часть оказалась полностью оторвана. Погибли водитель и пассажир американской иномарки. Их личности сейчас устанавливаются.

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