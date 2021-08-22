Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 10:01
10:00
Спорт
Пакьяо потерпел поражение от Угаса в бою за титул суперчемпиона WBA
09:57
Происшествия
В Новосибирской области мать пырнула сына ножом в живот
09:57
Политика
Володин объяснил, как законодательная база повлияет на строительство в 2021 году
09:55
Наука
Астрономы зафиксировали редкое явление, которое происходит раз в сотни тысячелетий
09:55
Общество
Исследование показало, какие работодатели не хотят отпускать сотрудниц в декрет
09:55
Спорт
Теннисист Медведев едва не сломал руку о телекамеру на турнире в США, появилось видео
09:54
Происшествия
ФАН выяснил подробности истории со сбежавшими из психбольницы осужденными в Бурятии
09:54
Армия
Мантуров озвучил сроки начала летных испытаний построенного «с нуля» Ту-160М
09:49
Общество
Мигрант из Эквадора удивился вежливости россиян и похвалил архитектуру Петербурга
09:46
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал одну из основных тем переговоров Зеленского и Меркель
Все новости

Новейшую ракету «Изделие 305Э» для вертолетов Ка-52М представили на «Армии-2021»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 09:40
Армия
Новейшую ракету «Изделие 305Э» для вертолетов Ка-52М представили на «Армии-2021»
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Новую российскую ракету «Изделие 305Э» для модернизированных боевых вертолетов представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

В сообщении ТАСС говорится, что новейшая ракета была разработана специалистами из Конструкторского бюро машиностроения. Боеприпас представлен на стенде НПО «Высокоточные комплексы». Известно, что дальность полета «Изделия 305Э» составляет до 14,5 тыс. м.

Ранее сообщалось, что ракетами класса «воздух — поверхность» будут оснащаться российские боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М. Испытания боевых машин с новым типом оружия проходили весной текущего года.

Отметим, что в Кубинке на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 22 августа начал работу военно-технический форум «Армия-2021». В рамках мероприятия свою продукцию представят более 1,4 тысячи предприятий и организаций.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Новейшую ракету «Изделие 305Э» для вертолетов Ка-52М представили на «Армии-2021»
ракета вертолеты армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru