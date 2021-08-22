Новейшую ракету «Изделие 305Э» для вертолетов Ка-52М представили на «Армии-2021»

Москва, 22 августа. Новую российскую ракету «Изделие 305Э» для модернизированных боевых вертолетов представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

В сообщении ТАСС говорится, что новейшая ракета была разработана специалистами из Конструкторского бюро машиностроения. Боеприпас представлен на стенде НПО «Высокоточные комплексы». Известно, что дальность полета «Изделия 305Э» составляет до 14,5 тыс. м.

Ранее сообщалось, что ракетами класса «воздух — поверхность» будут оснащаться российские боевые вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М. Испытания боевых машин с новым типом оружия проходили весной текущего года.

Отметим, что в Кубинке на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» 22 августа начал работу военно-технический форум «Армия-2021». В рамках мероприятия свою продукцию представят более 1,4 тысячи предприятий и организаций.