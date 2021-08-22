ФАН узнал причину смерти инструктора аттракциона в Дагестане

Махачкала, 22 августа. Инструктор горного аттракциона в Хунзахском районе Дагестана сорвался в пропасть и погиб. Он не был пристегнут страховочным тросом и не смог принять спускавшегося по линии туриста.

Тело 30-летнего погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По информации источника ФАН в правоохранительных органах, причиной гибели мужчины стала катотравма.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В рамках расследования будут изъяты нормативные акты, регламентирующие оказание услуг в данной сфере.

Несколько месяцев назад в кузбасском парке на аттракционе «Веселые горки» оборвалось сиденье. Шокированный очевидец рассказал об этом в социальных сетях, следователи начали проверку, сообщала газета A42.RU.