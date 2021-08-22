В России испытали новейшую систему для слежения за передвижением кораблей в Арктике

Москва, 22 августа. Российские конструкторы провели испытания новейшего комплекса мониторинга морской обстановки «Стратегия», сообщил гендиректор компании «РТИ Системы» Юрий Аношко.

Комплекс впервые представлен на международном форуме «Армия-2021». Как ожидается, он будет использован для слежения за передвижением кораблей в Арктике.

«Комплекс может быть использован в том числе и в труднодоступных местах российского арктического побережья. Мобильный вариант комплекса уже прошел предварительные испытания в полевых условиях», — цитирует ТАСС Юрия Аношко.

Комплекс «Стратегия» предназначен для наблюдения за морской обстановкой, а также информационной поддержки средств дальнего обнаружения с дальнейшей выработкой рекомендаций для принятия решений в сфере регулирования судопотоков.

Ранее стало известно, что в рамках форума «Армия-2021» будут обсуждаться перспективные технологии строительства в Арктике. Издание Infox, в свою очередь, разъяснило, зачем Россия восстанавливает военные объекты в Арктике.