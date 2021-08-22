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Инфекционист Сергеева объяснила опасность герпесвирусов для беременных
Общество
Инфекционист Сергеева объяснила опасность герпесвирусов для беременных
pixabay.com  /  Marncom

Москва, 22 августа. Женщинам при планировании беременности необходимо сдать анализ на антитела к цитомегаловирусу. Об этом рассказала врач-инфекционист Татьяна Сергеева.

По ее словам, если женщина ранее никогда не сталкивалась с цитомегаловирусом, то это может привести даже к трагическому исходу беременности. Специалист отметила, что заражение на ранних сроках может отрицательно сказаться на ребенке.

«Происходит либо прерывание беременности, самопроизвольные выкидыши, либо тератогенное действие вируса на плод, когда ребенок рождается с множественными пороками», — объяснила Сергеева в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, врач предупредила об опасности герпесвируса четвертого типа, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Вирус Эпштейна-Барр связан с проблемами крови или лимфатической системой человека.

Акушер-гинеколог Людмила Ерофеева ранее в беседе с ФАН рассказала, почему беременные женщины тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Так, например, при беременности у них могут обостриться хронические заболевания, что усугубляет течение заболевания.

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