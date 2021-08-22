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Эксперт Пушкарев объяснил причины дороговизны отечественных продуктов

  /   Обновлено: 22 августа 2021 09:43
Экономика
Эксперт Пушкарев объяснил причины дороговизны отечественных продуктов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 августа. Закупки иностранного продовольствия за последние семь лет снизились на треть. Но стоимость отечественной продукции остается высокой.

Россия постепенно начала отказываться от импортных товаров в 2012 году после принятия программы развития сельского хозяйства. Антироссийские санкции ускорили процесс импортозамещения. Уже в 2017 году импорт сократился с 43 до 25 миллиардов долларов. Отечественные производители заняли место иностранных участников рынка, пишет РИА Новости.

Для вытеснения импорта компаниям нужно уменьшить себестоимость продукции. По словам ведущего экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Петра Пушкарева, это сложно, так как фермеры закредитованы.

«Взлетают розничные цены. В 2019-м потребители потеряли из-за импортозамещения около 445 миллиардов рублей. Производители нуждаются в масштабных субсидиях, чтобы нивелировать подорожание», — объяснил он.

Банк России ранее сообщил, что по итогам июля в большинстве регионов страны было зафиксировано замедление роста цен на продукты.

Экономист Никита Кричевский высказал мнение, что сетевые магазины пытаются добиться субсидирования автоперевозок. Проблема с транспортировкой продуктов действительно существует, но нельзя прикрывать ею «собственную алчность», приводит его слова INFOX.

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