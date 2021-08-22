Системы фото- и видеофиксации призваны следить за порядком на дорогах. Они отслеживают скоростной режим, соблюдение требований дорожных знаков и разметки. А если водитель нарушает правила, фиксируют этот факт и отправляют в базу данных.

Через некоторое время нарушителю приходит «письмо счастья» с указанием суммы штрафа, которую нужно заплатить. Но не всегда автовладелец согласен с этим требованием. Как действовать в ситуациях, когда, по мнению водителя, штраф выписан незаконно? Можно ли и как опротестовать штраф ГИБДД с камеры? И куда обращаться в таких случаях? На эти вопросы журналисту ФАН ответила адвокат Екатерина Антонова.

фото из личного архива Екатерины Антоновой /

За что выписывают штрафы ГИБДД с камер

Работа комплексов фото- и видеофиксации в России закреплена на законодательном уровне. Их применение регламентировано Кодексом об административных правонарушениях РФ. Однако четкого перечня нарушений ПДД, которые могут или, наоборот, не должны фиксировать камеры, не существует. Есть только общепринятая практика контроля нарушений, которые постоянно отслеживают комплексы видеофиксации.

«В теории, камера может отследить любое нарушение, ― уточняет адвокат Екатерина Антонова. — Но фактически они следят лишь за некоторыми из тех, что указаны в ПДД. Это превышение скорости на дороге, движение по встречной полосе или по обочине, выезд на полосу общественного транспорта».

Также в поле зрения комплексов видеофиксации всегда оказываются:

попытки движения по трамвайным путям, если на данном участке дороги это запрещено;

перемещение грузовых автомобилей в закрытых для них зонах;

поездки на запрещающий сигнал светофора по полосе реверсивного движения;

остановка за стоп-линией в период ожидания зеленого сигнала светофора;

выезд на перекресток, если на нем образовался затор;

несоблюдение требований знаков или разметки на конкретном участке пути;

нарушение правил парковки или невнесение оплаты за нее.

Отслеживают камеры и поведение водителей за рулем, например, использование ремня безопасности и разговоры по мобильному телефону. Если водитель общается в дороге без использования устройства hands-free, ему нужно быть готовым к регулярному получению «писем счастья». Как и в случаях, когда автовладелец недостаточно внимательно относится к техническому состоянию световых приборов автомобиля, забывает менять лампочки в фарах или включать их во время движения.

Федеральное агентство новостей /

Все эти нарушения, согласно российскому законодательству, относятся к административным и, как правило, «караются» административным штрафом. При этом размер штрафа с камеры видеофиксации должен быть наименьшим из тех, что предусмотрен соответствующей статьей КоАП.

«Если за нарушение, которое попало в поле зрения камеры, законом предусмотрено наказание в виде административного ареста или лишения права управления транспортным средством, такие строгие меры воздействия не применяются, ― отмечает адвокат Екатерина Антонова. — В этих случаях может быть вынесен только штраф, сумма которого обычно составляет 5 тысяч рублей. Но никакого ареста, лишения прав или обязательных работ быть не может».

С каких камер приходят штрафы

На российских дорогах используются комплексы трех типов:

радарные;

лазерные;

фото- и видеофиксации.

Они могут располагаться стационарно, как правило, на специальных стойках или опорах уличного освещения. Могут быть передвижными, так называемые «треноги», которые устанавливают в местах дежурства сотрудники ГИБДД или предприниматели, имеющие право заниматься этой деятельностью.

Отдельный вид камер ― мобильные. Такие ставят в салонах спецавтомобилей ГИБДД, но отслеживать любые нарушения с их помощью запрещено. Они могут применяться только для контроля соблюдения правил парковки.

Радарные комплексы

До недавнего времени в России были в большей степени распространены радарные комплексы фиксации, «заточенные» на контроль скоростного режима. Полицейские радары умеют замерять скорость автомобиля на расстоянии до одного км, они оснащены камерой, которая фотографирует государственный знак проезжающего под ней транспортного средства.

Однако широкое распространение радарных комплексов привело к популяризации среди автовладельцев радар-детекторов. Эти устройства способны заранее «уловить» радиосигнал такого комплекса и заблаговременно предупредить водителя о необходимости снизить скорость.

Лазерные комплексы

Они работают по тому же принципу, что и радарные, но посылают в сторону приближающегося автомобиля не пучок радиоволн, а лазерный луч. Он обладает усовершенствованными возможностями по контролю скоростного режима, так как имеет больший диапазон измеряемых скоростей. Заметить такой комплекс с помощью радар-детектора невозможно: никаких волн он не посылает. Поэтому, на первый взгляд, лазерные системы более эффективны по сравнению с радарными. Тем не менее в России широкого распространения они не получили и до сих пор встречаются редко. Причиной тому — несовершенство их работы. Устройства, функционирующие в инфракрасном диапазоне спектра, допускают погрешности при плохих погодных условиях.

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Комплексы фото- и видеофиксации

Такие системы постоянно совершенствуются. Меняются не только их возможности, но и внешний вид. Они становятся все более компактными, малозаметными, при этом количество погрешностей в работе уменьшается, а четкость и скорость обработки данных ― увеличиваются.

«Камеры обрабатывают фотографии по времени, за которое автомобиль, а точнее его регистрационный знак, пересек анализируемый участок, — комментирует адвокат Екатерина Антонова. ― Или по положению автомобиля по отношению к знакам, разметке. Они умеют фиксировать нарушения не только тех машин, которые приближаются к ним, но и удаляющихся, о чем водителям также важно помнить».

Контроль скоростного режима в комплексах фото- и видеофиксации осуществляется с помощью радарного блока. Также они оснащены возможностью фиксировать проезд автомобиля на красный сигнал светофора, поворот и разворот в нарушение требований. Пока не все, но уже многие мгновенно проверяют авто по базам данных ГИБДД. Таким образом, в течение нескольких секунд после факта нарушения ПДД информация по госномеру автомобиля оказывается в системе и анализируется.

Через сколько дней приходят штрафы с камер

Процесс фиксации и принятия решения о наложении штрафа полностью автоматизирован. Происходит он в несколько этапов.

Фиксация нарушения. Камера засняла, как автомобиль промчался на красный через перекресток или проехал по обочине. Обработка данных. Информация мгновенно отправляется в центр фиксации. Система анализирует ее, уточняет данные о владельце автомобиля и самом транспортном средстве по госномеру. Формирование постановления. Документ, который автовладелец получает на руки, формируется автоматически. Именно поэтому текст постановлений всегда идентичен, различаются лишь данные по автомобилю, дата нарушения и фото. Обработка постановления. Только на этом этапе к работе подключается сотрудник ГИБДД. Он сверяет номерные знаки с информацией о владельце. И если очевидных ошибок не замечает, подписывает документ и отправляет нарушителю. Сделать это обязаны в течение трех дней.

В какой срок приходят штрафы с камер зависит от оперативности работы почты. Постановление всегда отправляют в «бумажном» виде — заказным письмом с уведомлением. Если письмо «задержится», оно может прийти и через 2–3 недели, но обычно поступает раньше ― в течение 7–10 дней.

Если данные об автовладельце есть на портале «Госуслуги», информация о штрафе передается в личный кабинет. Происходит это всегда быстрее, чем по почте. А так как при оплате штрафа в течение 25 дней закон позволяет заплатить не всю сумму, а лишь половину, периодически стоит отслеживать извещения в личном кабинете на «Госуслугах».

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Как обжаловать штраф с камеры

Если водитель знает, что правила нарушил, попытка обжаловать штраф ГИБДД с камеры ни к чему не приведет. Данные фиксируются и сохраняются в системе. Сотрудник ГИБДД в любой момент может запросить информацию о нарушении, ознакомиться с ней вновь и лишь подтвердить автовладельцу законность наказания.

Но бывают и другие ситуации. Например, когда за одно нарушение приходят два штрафа или же водитель уверен, что скорость не превышал, а в «письме счастья» обозначены «космические» цифры. Как оспорить штраф с камеры в этом случае?

«Статья 30. 2 Кодекса об административных правонарушениях позволяет автовладельцу самому решать, где и как обжаловать штраф, — отмечает адвокат Екатерина Антонова. — Жалобу можно отправить тому инспектору ГИБДД, который подписал постановление. Его данные всегда есть в документе. Можно обратиться к вышестоящему должностному лицу, например, начальнику ГИБДД города, области. Также можно сразу обратиться в суд, минуя эти инстанции».

Процесс рассмотрения жалобы на постановление о нарушении проходит в три этапа.

Жалоба направляется сотруднику, который поставил подпись в постановлении. Чиновник обязан ее оперативно рассмотреть, собрать материалы и в течение трех дней передать пакет документов вышестоящему должностному лицу или в суд. Рассмотрение жалобы. Если с ситуацией разбираются в ГИБДД, законом на это отводится десять суток. Если автовладелец сразу обратился в суд, срок рассмотрения жалобы увеличивается до двух месяцев. На этот период действие постановления приостанавливается: платить штраф до решения вопроса не нужно. Получение ответа. Если решение автовладельца не устраивает, он имеет право вновь обратиться с жалобой — уже в более высокую инстанцию или в суд. На этот период срок на оплату штрафа снова приостанавливается. При этом закон не запрещает одновременно подавать жалобу в две инстанции: и в ГИБДД, и в суд. Сделать это можно сразу после получения постановления или после первого безуспешного рассмотрения жалобы.

«Важно помнить, что любое постановление о привлечении к административной ответственности, можно обжаловать в течение десяти дней, — уточняет Екатерина Антонова. — Это значит, что для подачи жалобы есть только десять суток с момента получения постановления или его копии. Но если в течение этого времени автовладелец не смог обратиться с жалобой по уважительной причине, можно подать ходатайство с ее обоснованием в суд или должностному лицу. Если причина будет признана уважительной, срок для подачи жалобы продлят».

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Как опротестовать два штрафа с камеры за одно нарушение

Согласно российскому закону, ни один человек не должен нести наказание дважды за одно правонарушение. А в случаях, когда две камеры снимают один и тот же факт нарушения, человеку приходят сразу два постановления, происходит именно это.

Действовать нужно по тому же принципу: в течение десяти дней подготовить и отправить жалобу в ГИБДД. Сотрудники рассмотрят ее и отменят одно из постановлений. Такие ошибки, как правило, признаются сотрудниками ГИБДД, их оперативно устраняют.

Если же ситуация в ГИБДД не решается или затягивается, подача искового заявления в суд становится единственной возможностью отменить незаконное постановление. Судебная практика обжалования штрафов с камер видеофиксации в России существует. Рассмотрением подобных дел занимаются суды общей юрисдикции.