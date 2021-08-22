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Открытие Армейских международных игр — 2021 состоялось в Китае

  /   Обновлено: 22 августа 2021 09:45
Армия
Открытие Армейских международных игр — 2021 состоялось в Китае
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Пекин, 22 августа. Армейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021) стартовали на полигоне Корла в Китае, сообщил пресс-центр мероприятия.

В 2021 году на территории КНР состоятся три конкурса: «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасная среда». РФ задействует в маневрах собственную военную технику. В Китай вместе с военнослужащими прибыли российские боевые машины пехоты БМП-3 и боевые машины «Тайфун ПВО».

Ранее сообщалось, что военные альпинисты из команд России и Индии преодолели горные реки в Кабардино-Балкарии. Тренировки состоялись в рамках подготовки к конкурсу АрМИ-2021 «Эльбрусское кольцо».

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китай соревнования арми-2021
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