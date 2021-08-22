Электрогенерирующие компании стали привлекать внимание инвесторов

Москва, 22 августа. Биржевые игроки видят перспективы для вложений в ценные бумаги компаний, занимающихся электрогенерацией.

Россия продолжает восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса, что означает растущую потребность в энергии для предприятий. «Известия» пишут, что именно по такой логике крупные инвесторы приобретают ценные бумаги в российской энергетической сфере.

Индекс равновесных цен показывает, что стоимость электричества достигала рекордных значений в начале месяца. Это приносит большую прибыль, из-за чего дивиденды такого рода фирм превышают показатель инфляции в два раза.

Специалисты говорят, что стоимость самих акций, вероятно, останется на том же уровне из-за того, что инвестиции в данном секторе экономики сопряжены с высокими рисками. Однако это не помешает компаниям продолжать зарабатывать на продаже энергии и приносить прибыль акционерам.

Анатолий Чубайс, который сейчас является спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями, спрогнозировал скорую революцию в энергетике. Российской экономике нужно готовиться к кардинальным технологическим изменениям, иначе «ее может ждать удар», цитирует его INFOX.