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Депутат Верховной рады сравнил политический путь Зеленского с Порошенко
Политика
Депутат Верховной рады сравнил политический путь Зеленского с Порошенко
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский полностью не оправдал ожиданий избирателей, нарушив предвыборные обещания.

Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в соцсети Facebook. Таким образом он осудил главу государства за преследование независимых СМИ и оппозиции на Украине.

«Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику (экс-главы страны Петра. — Прим. ред.) Порошенко<...>Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал», — подчеркнул Кузьмин.

Депутат добавил, что граждане государства становятся свидетелями «удушения и уничтожения» свободы слова на Украине и превращения власти Зеленского в «диктатуру».

Внутренняя политическая деятельность Киева находится под внешним управлением. С таким заявлением выступил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия-24».

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украина зеленский кузьмин
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