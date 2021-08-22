Ученые из США рассказали, что спорт снижает риск заболевания COVID-19

Вашингтон, 22 августа. Американские исследователи заявили, что у тех, кто занимается физическими нагрузками с умеренной или энергичной интенсивностью, риск заболевания COVID-19 был снижен в два раза.

Специалисты провели эксперимент, где приняли участие 48 440 добровольцев. Согласно результатам, у неактивных людей риск госпитализации от тяжелого течения коронавируса был в 2,26 раза выше, чем у тех, кто занимается спортом. Также у неактивных людей в 2,49 раза увеличивается риск смерти от коронавирусной инфекции.

Этот показатель может увеличиваться с возрастом. Так, к 70 годам он возрастает в 10 раз,по сравнению с теми, кто моложе 60 лет. У тех, кто старше 80 лет, он увеличивается в 27 раз.

Врач-кардиолог Филипп Копылов ранее перечислил симптомы, указывающие на развитие постковидного синдрома. Для состояния характерна астения со всеми проявлениями.