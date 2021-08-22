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Происшествия
При столкновении двух машин в Саратове пострадали четыре человека
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При столкновении двух машин в Саратове пострадали четыре человека
Происшествия
При столкновении двух машин в Саратове пострадали четыре человека
pxhere.com

Саратов, 22 августа. Машины УАЗ и Ford Focus попали в серьезную аварию на улице Орджоникидзе. Без пострадавших не обошлось.

Как уточнили в ГИБДД региона, травмы получили водитель, 1996 года рождения, и две пассажирки иномарки, а также водитель автомобиля УАЗ. Медики госпитализировали их в больницу.

В сообщении говорится, что после столкновения произошло возгорание автомобиля Ford Focus. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автомобиль перевернулся после ДТП на перекрестке улиц Ленина и Пушкина в Екатеринбурге. В аварии никто не пострадал, сообщало URA.RU.

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