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Диетолог Королева назвала продукты питания, которые вызывают зависимость
Общество
Диетолог Королева назвала продукты питания, которые вызывают зависимость
pixabay.com

Москва, 22 августа. Продукты, которые содержат в себе большое количество сахара и жира, формируют зависимость у человека. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королева.

Рацион, состоящий из сладких и жирных продуктов, приводит к зависимости, так как человек начинает получать удовольствие только от подобной пищи. Специалисты провели исследование на крысах. Животных разделили на три группы. Первой выдавали обычный корм, вторая получала продукты с большим количеством калорий, в том числе колбасу, бекон, чизкейк.

Третья группа получала доступ к сладкой и жирной еде. Результаты показали, что испытуемые в третьей группе стремительнее набирали вес. Также у них зафиксировали изменения в физиологии и поведении, которые характерны для зависимых от наркотиков.

Россиянам ранее назвали три правила, которые позволят избежать ожирения. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ «Арбатский» Ирина Бахман.

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