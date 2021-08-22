Центр Гамалеи готов к обновлению вакцины «Спутник V» для новых штаммов

Москва, 22 августа. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть обновлена для более эффективной борьбы с новыми штаммами коронавирусной инфекции.

Специалисты Центра имени Н.Ф. Гамалеи готовы к обновлению вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя центра Александра Гинцбурга.

Отмечается, что в центре были созданы необходимые заготовки, основанные на мутировавших штаммах COVID-19. Гинцбург подчеркнул, что препарат «Спутник V» способен обеспечивать пациентов защитой от таких штаммов, поэтому необходимости в обновлении препарата на текущий момент нет.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Наряду с препаратами «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» он применяется в рамках кампании по вакцинации населения России против COVID-19. Как сообщалось ранее, вакцинация положительно влияет на состояние здоровья беременных женщин.