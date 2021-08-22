К сожалению, работа бывает не только сложной физически или психологически, но и вредной, а порой и вовсе опасной для здоровья. Но есть и хорошая новость: за вредные условия труда положен ряд преференций. О том, каких именно и как добиться положенного по закону, мы поговорили с юристом Ольгой Ляпиной.

Фото из личного архива Ольги Ляпиной /

«А судьи кто?» Как и кем проводится проверка условий труда

Ольга Ляпина объясняет, что производственные факторы, с которыми приходится сталкиваться работникам в некоторых организациях, можно разделить на две большие группы:

Вредные — это те, которые могут спровоцировать возникновение тех или иных заболеваний у сотрудников. К ним следует относить неблагоприятный микроклимат, высокий уровень шума, недостаточную освещенность, вибрации.

— это те, которые могут спровоцировать возникновение тех или иных заболеваний у сотрудников. К ним следует относить неблагоприятный микроклимат, высокий уровень шума, недостаточную освещенность, вибрации. Опасные — те, которые подвергают исполнителей риску травмирования, например, выполнение работ на большой высоте, деятельность, связанная с движущимися крупногабаритными объектами, манипуляции с электричеством, контакты с огнем и взрывчатыми веществами.

«Трудовое законодательство гласит, что каждый работодатель, вне зависимости от своего рода деятельности, должен создать для коллектива безопасные условия труда, — рассказывает Ольга Ляпина. — Это положение актуально для всех предприятий».

Понятно, что безопасность определяется не на глаз.

Для этих целей существует специальная оценка условий труда (СОУТ) — комплекс действий, целью которых является выявление факторов, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья сотрудников при выполнении ими своих служебных обязанностей.

Если вы думаете, что подобные проверки проводятся только на фабриках, заводах и, на худой конец, в больницах, то это не так.

СОУТ на соответствие принятым нормативам с определенной периодичностью проводят абсолютно во всех организациях, включая офисы. Освобождаются от такого контроля надомные работники, люди, работающие на физлиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также религиозные организации.

Проведение СОУТ подразумевает несколько ключевых этапов.

Шаг 1.

Аттестация проводится по утвержденному графику особой комиссией, созываемой по распоряжению работодателя. В ее состав входят представители проверяемой организации, включая ответственного за охрану труда, а также лица, представляющие профсоюз или какую-либо другую организацию, действующую от имени сотрудников (если такая имеется).

Если работодатель имеет статус малого предпринимателя, то он входит в состав комиссии. Если в штате компании нет должности специалиста по охране труда, то такового можно привлечь со стороны.

Шаг 2.

Комиссия во главе с работодателем или его представителем определяет список рабочих мест, подлежащих оценке, с обязательным указанием аналогичных объектов, которые должны располагаться в помещениях одного типа со схожими системами вентиляции, охлаждения и обогрева воздуха, с аналогичным уровнем освещенности. У людей, которые эти рабочие места занимают, должны совпадать:

— профессия;

— занимаемая должность;

— круг обязанностей;

— оборудование, с которым приходится работать;

— средства индивидуальной защиты.

Проверке подлежит 20% рабочих мест от общего их количества (но не менее двух). Полученные результаты применимы ко всем остальным аналогичным.

Шаг 3.

Работодатель должен будет выбрать независимую компанию, которая проведет аттестацию условий труда и заключить с ней соответствующее соглашение, параллельно предоставив всю имеющуюся в распоряжении информацию. Представителям специализированной организации предстоит выявить потенциально опасные или вредные производственные факторы, если они, конечно, вообще имеются, и произвести их компетентную оценку.

Шаг 4.

Итогом СОУТ должно стать установление классов условий труда. Если в ходе аттестации будет обнаружено, что при выполнении служебных обязанностей здоровью сотрудников может быть нанесен вред, то за такой труд им должны быть назначены определенные льготы и денежные компенсации.

«Итоги специальной оценки доводятся под подпись до каждого работника, — поясняет Ольга Ляпина, — а в их трудовые договоры вносятся необходимые коррективы путем заключения допсоглашений».

Следующая проверка проводится через пять лет, если за это время на предприятии не случается значимых изменений в условиях труда вроде введения принципиально новых рабочих мест, внесения серьезных изменений в деятельность организации или закупки новых станков. В противном случае оценку придется произвести повторно.

Федеральное агентство новостей /

Классификация условий труда

Итак, мы выяснили, что оценка степени вредности условий труда производится комиссией в результате проверки, которую каждая организация проходит как минимум один раз в пятилетку.

Ольга Ляпина рассказывает, что всего существует четыре класса условий труда. Остановимся подробнее на каждом:

Оптимальные (первый класс). Сотрудники не подвергаются воздействию каких бы то ни было негативных факторов, либо степень их выраженности не выходит за пределы существующих санитарно-гигиенических норм и не представляет хоть сколько-нибудь серьезной угрозы для здоровья. В целом на предприятии создаются все условия для комфортного и безопасного пребывания на рабочих местах.

Сотрудники не подвергаются воздействию каких бы то ни было негативных факторов, либо степень их выраженности не выходит за пределы существующих санитарно-гигиенических норм и не представляет хоть сколько-нибудь серьезной угрозы для здоровья. В целом на предприятии создаются все условия для комфортного и безопасного пребывания на рабочих местах. Допустимые (второй класс). Некоторые отклонения отмечены, но они по-прежнему остаются в пределах нормы, а самочувствие сотрудников, подвергшихся их воздействию, быстро восстанавливается даже после непродолжительного отдыха.

Некоторые отклонения отмечены, но они по-прежнему остаются в пределах нормы, а самочувствие сотрудников, подвергшихся их воздействию, быстро восстанавливается даже после непродолжительного отдыха. Вредные (третий класс). Имеются серьезные превышения допустимых нормативов. Данная группа, в свою очередь, делится на четыре степени (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), которые варьируются от необходимости более длительного отдыха до возможной потери трудоспособности.

Имеются серьезные превышения допустимых нормативов. Данная группа, в свою очередь, делится на четыре степени (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), которые варьируются от необходимости более длительного отдыха до возможной потери трудоспособности. Опасные (или четвертый класс). Существует угроза жизни сотрудников или высокая вероятность возникновения профессиональных заболеваний в острой форме под действием обстоятельств, влияющих на организм во время нахождения на работе.

Сколько длится «вредный» рабочий день

По словам нашего эксперта, продолжительность рабочего времени отдельно взятого сотрудника прописывается в трудовом договоре и зависит от итогов СОУТ.

Если проверка выявила, что имеющиеся условия относятся к классам 3.3, 3.4 или 4, то продолжительность рабочего времени с вредными или опасными условиями труда не может превышать 36 часов в неделю, но с письменного согласия работника и при заключении соответствующего допсоглашения в установленном порядке она может быть увеличена максимум до 40 часов в неделю. При этом сотруднику назначается денежная компенсация.

«Касательно длительности рабочего дня для вышеупомянутых классов закон также предусматривает некоторые ограничения, — комментирует Ольга Ляпина, — так, при условии 36-часовой рабочей недели она составляет максимум восемь часов (может быть увеличено до 12), а при 30-часовой — не более шести часов (может быть увеличено до восьми часов)».

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Не молоком единым. Что полагается за вредность?

Если условия, в которых работнику приходится трудиться, были официально признаны вредными или опасными, то ему положен ряд привилегий, среди которых:

Надбавки к заработной плате. Согласно трудовому законодательству минимум, который работодатель обязан доплачивать, составляет 4% от обычной тарифной ставки или оклада. Точные суммы надбавок прописываются в локальных нормативных актах. Максимальный размер не ограничен. При наличии желания и возможности работодатель может установить для своих сотрудников более благоприятные условия по сравнению с теми, что прописаны в действующем законодательстве.

Согласно трудовому законодательству минимум, который работодатель обязан доплачивать, составляет 4% от обычной тарифной ставки или оклада. Точные суммы надбавок прописываются в локальных нормативных актах. Максимальный размер не ограничен. При наличии желания и возможности работодатель может установить для своих сотрудников более благоприятные условия по сравнению с теми, что прописаны в действующем законодательстве. Дополнительный оплачиваемый отпуск. Каждый год сотрудники, чьи условия труда выше второго класса вредности или опасности, имеют право взять как минимум неделю отпуска в дополнение к основному. Данную льготу можно заменить на денежную компенсацию по заявлению работника.

Каждый год сотрудники, чьи условия труда выше второго класса вредности или опасности, имеют право взять как минимум неделю отпуска в дополнение к основному. Данную льготу можно заменить на денежную компенсацию по заявлению работника. «Нам, царям, молоко за вредность надо давать», — сетовал герой Юрия Яковлева в любимой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Не знаем, как царям, а вот работающим с вредными условиями труда действительно полагается некоторое количество молока или иных равнозначных продуктов питания согласно имеющимся нормам , которые могут быть заменены на денежную компенсацию. Кроме того, таким сотрудникам полагается бесплатное лечебно-профилактическое питание.

, которые могут быть заменены на денежную компенсацию. Кроме того, таким сотрудникам полагается бесплатное лечебно-профилактическое питание. Более ранний выход на пенсию.

«Сотрудникам, длительное время осуществлявшим трудовую деятельность на вредных производствах, страховая пенсия может быть назначена ранее общеустановленного законодательством срока», — объясняет Ольга Ляпина.

Важно! Надбавки, являющиеся частью заработной платы, облагаются НДФЛ в отличие от компенсационных выплат, которые начисляются дополнительно.

Итак, вредность должна быть подтверждена результатами СОУТ. Если положенные по трудовому законодательству мероприятия работодателем не проводились вовсе или были проведены ненадлежащим образом, организации грозит крупный штраф и иные меры административного воздействия вплоть до приостановления деятельности на срок до трех месяцев.

«Если работник считает, что его права нарушаются, необходимо обращаться в трудовую инспекцию, — советует Ольга Ляпина. — Если же он является членом профсоюзной организации, я бы рекомендовала привлечь ее представителей для отстаивания интересов сотрудников».