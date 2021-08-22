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Объем запасов готовых чипов на конец июля достиг рекорда

  /   Обновлено: 22 августа 2021 09:39
Экономика
Объем запасов готовых чипов на конец июля достиг рекорда
pixabay.com

Москва, 22 августа. Производители в полупроводниковой отрасли нарастили активность выпуска чипов на фоне кризиса, так как рыночный спрос значительно превысил их возможности.

По итогам шести месяцев текущего года девять ведущих производителей микросхем располагали запасами готовой продукции на рекордные 64,7 млрд долларов. Речь идет о таких компаниях, как TSMC, Intel, Samsung Electronics, Micron Technology, SK Hynix и другие. Статистика компаний показала, что на конец марта доля сырья в структуре складских запасов увеличилась на 24%.

Эксперты компании Omdia прогнозируют, что на рынке полупроводников в следующем полугодии предложение опередит спрос и стоимость продукции начнет снижаться. Тем временем у производителей растет прибыль — топ-10 лидеров рынка увеличили чистую прибыль на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания Apple собирается обновить монитор Pro Display XDR. В нем будет установлено два чипа — А13 Bionic (аналогичный в смартфоне iPhone 11) и ускоряющий работу с задачами машинного обучения Neural Engine.

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электроника чипы микросхемы полупроводники
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