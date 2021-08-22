В России начались работы по созданию «умных» малогабаритных бомб для БПЛА и самолетов

Кубинка, 22 августа. Специалисты предприятия «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») создают авиабомбы для дронов и фронтовой авиации.

Инженеры приступили к разработке малогабаритных управляемых авиационных бомб. Они предназначены для размещения в боевых модулях ударных беспилотников и самолетов фронтовой авиации. Работа ведется сотрудниками предприятия «Регион» в инициативном порядке, передает ТАСС со ссылкой на источник в ходе военно-технического форума «Армия-2021».

Новые образцы боеприпасов будут отличаться улучшенными боевыми характеристиками, уточнили разработчики. Конечный результат будет превосходить имеющиеся зарубежные аналоги, уверены создатели оружия.

Гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков ранее рассказал о перспективах развития БПЛА в России. Дроны смогут самостоятельно обходить зоны противовоздушной обороны и анализировать ситуацию на поле боя.