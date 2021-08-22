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В России начались работы по созданию «умных» малогабаритных бомб для БПЛА и самолетов
Армия
В России начались работы по созданию «умных» малогабаритных бомб для БПЛА и самолетов
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Кубинка, 22 августа. Специалисты предприятия «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») создают авиабомбы для дронов и фронтовой авиации.

Инженеры приступили к разработке малогабаритных управляемых авиационных бомб. Они предназначены для размещения в боевых модулях ударных беспилотников и самолетов фронтовой авиации. Работа ведется сотрудниками предприятия «Регион» в инициативном порядке, передает ТАСС со ссылкой на источник в ходе военно-технического форума «Армия-2021».

Новые образцы боеприпасов будут отличаться улучшенными боевыми характеристиками, уточнили разработчики. Конечный результат будет превосходить имеющиеся зарубежные аналоги, уверены создатели оружия.

Гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков ранее рассказал о перспективах развития БПЛА в России. Дроны смогут самостоятельно обходить зоны противовоздушной обороны и анализировать ситуацию на поле боя.

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беспилотник бомбы армия-2021
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