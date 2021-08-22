В Кубинке начинает работу военно-технический форум «Армия-2021»

Москва, 22 августа. Международный военно-технический форум «Армия-2021» стартовал на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» в Кубинке.

Форум разделен на выставочную, демонстрационную и научно-деловую программы, которые будут работать до 28 августа. Также запланировано проведение протокольных и культурно-массовых мероприятий. Подчеркивается, что церемония открытия форума и армейских игр состоится 23 августа. При этом 26-28 августа выставочные площадки смогут посетить все желающие.

На территории КВЦ будет представлена статическая экспозиция, там же пройдет основная часть деловой и научной программ. На аэродроме Кубинка и полигоне Алабино состоятся динамические показы возможностей российской военной техники. По имеющейся информации, более 1,4 тысячи предприятий и организаций представят свыше 28 тысяч образцов своей продукции и технологий в рамках статической выставки.

Ранее сообщалось, что российские инженеры презентуют в рамках форума «Армия-2021» человекоподобного андроида Robo-C. Робот способен общаться, выражать эмоции и даже принимать облик любого человека.