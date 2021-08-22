Опрос: банки чаще всего недовольны уходом сотрудниц в декрет

Москва, 22 августа. Некоторые работодатели интересуются у женщин при трудоустройстве о будущих семейных планах. Не любят отпускать в декрет сотрудниц банков, говорится в исследовании «Зарплата.ру».

Болезненно относятся к уходу в декрет в банковской, медицинской, производственной, консалтинговой, транспортной сферах. В этих отраслях доля положительных ответов составила 70%, передает РИА Новости.

Чаще всего с вопросами будущего материнства сталкивались женщины в возрасте от 24 до 35 лет (73%). Еще 31% опрошенных признались, что врали работодателю и все равно уходили в декрет, а четыре процента ушли в многолетний отпуск по уходу за новорожденными.

Некоторые представительницы прекрасного пола, как и мужчины, ушли на дистанционный формат работы и не горят желанием возвращаться в офисы. Это обусловлено большей степенью свободы, экономией времени и средств на дорогу и возможностью совмещения труда и домашних забот.