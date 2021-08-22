Ученые выдвинули возможную разгадку тайны Лох-Несского чудовища

Инвернесс, 22 августа. Миф о Лох-Несском чудовище появился в 30-е годы прошлого века и с тех пор не оставляет пытливые умы. Итоги исследования группы ученых передает Daily Express.

Профессор Нил Геммел и его команда из Университета Отаго провели глобальное обследование озера Лох-Несс и выдвинули свою версию происхождения мифа. Специалисты не нашли следов пребывания в водоеме доисторической рептилии. Однако команда исследовала более 300 видов живых существ и обнаружила в воде частицы ДНК, принадлежавшие угрю.

«В Лох-Нессе очень много угрей, их ДНК обнаруживают практически в каждом месте, где были взяты пробы воды», — передает слова Нил Геммелла «ПолитРоссия».

Из этого родилась теория о том, что некоторые представители этого вида могли иметь мутации, в результате которых они достигали колоссальных размеров. По словам ученых, вполне вероятно, что такие особи угрей и были приняты за страшную рептилию.

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