Психолог Федорович дал рекомендации для защиты пенсионеров от мошенников

Москва, 22 августа. Пенсионеры чаще других попадаются на уловки телефонных мошенников. Как защитить пожилых родственников от утечки банковских данных, рассказал врач-психиатр Александр Федорович.

По словам специалиста, на данный момент ситуация может полностью разрешиться при содействии банков. Выпуск пластиковых карт с надписью-предупреждением о неразглашении данных значительно сократит количество преступлений.

Ещё одним выходом из ситуации является принятие тотального запрета телефонных звонков от банков людям старшего возраста. Слова психиатра передает радио Sputnik.

«Из банков не должны звонить пожилым людям, они должны сами идти в банк и там разговаривать. Вот тогда пожилые люди будут защищены. Пока этого нет. Надо понимать, что пожилые очень плохо ориентируются в телефонии и интернете, поэтому они будут уязвимы всегда», — объясняет Александр Федорович.

Однако пока этого не делается, можно самостоятельно клеить на карты бабушек и дедушек стикеры с напоминанием. Также поможет обязательное информирование пенсионеров о мошеннических схемах. Это особенно актуально, так как злоумышленники стали давить на слабое — уменьшение пенсий.