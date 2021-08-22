Москва, 22 августа. Внутренняя политическая деятельность Украины находится под внешним управлением. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия 24».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» отметил, что Зеленский не имеет никакого авторитета в своей стране. По его словам, украинский политик всегда полагался на помощь внешних партнеров.

«Украина находится под внешним управлением. Украине, как говорится, переставляют ноги, настраивают ее на войну с Россией», — заявил Киселев.

Телеведущий уверен, что Киев является средством для создания конфликта между двумя государствами. Он добавил, что обострение обстановки между Москвой и Киевом только ухудшит позицию Украины.

Многие украинцы считают, что Зеленский не может проявить свой политический потенциал из-за отсутствия реализации собственных проектов. Политконсультант Сергей Слободчук объяснил, что этот феномен среди населения является запуском ложной модели о правительстве со стороны украинской власти.