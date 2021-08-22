Бывший премьер Великобритании Блэр осудил США за вывод войск из Афганистана

Лондон, 22 августа. США поторопились с выводом своего военного контингента из Афганистана, считает бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Вашингтон руководствовался не стратегическими соображениями, а политическими причинами, когда принимал решение покинуть Афганистан, отметил Блэр. Он добавил, что сейчас мир не знает, за что борется Запад.

«Сегодня преобладают настроения, трактующие привнесение демократии в качестве утопического заблуждения, а любого рода интервенции — в качестве тщетной затеи», — заявил экс-премьер в своей статье.

По словам Блэра, страны Запада находятся в подчинении «идиотского политического слогана об окончании бесконечных войн в условиях, когда численность армий упала до минимума и ни один солдат государств-союзников не погиб в бою за последние полтора года». После захвата Кабула представителями «Талибана»1 (запрещенное в РФ террористическое движение) республика может утратить достижения в сфере образования и прав человека, считает бывший британский премьер.

Блэр призвал Лондон добиться привлечения талибов к ответственности и встать на защиту населения Афганистана. Он считает, что Великобритания должна предоставить убежище афганцам, которые помогали стране.

Позицию Белого дома по Афганистану ранее подверг критике экс-президент США Дональд Трамп. Он назвал решение о выводе американских войск из республики «величайшим военным унижением в истории США».

1 Организация запрещена на территории РФ.