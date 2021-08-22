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Сильный ливень сорвал концерт группы The Killers в Нью-Йорке
Общество
Сильный ливень сорвал концерт группы The Killers в Нью-Йорке
Федеральное агентство политических новостей  /  Алексей Мавлиев

Нью-Йорк, 22 августа. Первый крупный концерт с начала пандемии коронавируса в Нью-Йорке был остановлен. Причиной стал сильный дождь, пишет телеканала CNN.

Известная группа The Killers должна была выступить в рамках фестиваля We Love NYC: The Homecoming Concert. Однако погодные условия внесли свои коррективы в планы организаторов мероприятия. Из-за сильного дождя концерт был приостановлен, а затем и вовсе отменен.

Музыканты не растерялись и выступили прямо в гримерке. Отсутствие необходимого оборудования сыграло свою роль в качестве звука, но, несмотря на это, зрители поддержали инициативу рокеров.

Коллектив недавно выпустил седьмой студийный альбом под названием Pressure Machine. Его релиз состоялся 13 августа 2021 года.

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