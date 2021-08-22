Две пары молодоженов заключили брак на московской станции «Маяковская»

Москва, 22 августа. Новый свадебный сезон в Москве был открыт проведением церемоний бракосочетания на станции метро «Маяковская». Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Празднество проходило в ночь с 21 на 22 августа. В этот день две столичные пары решили узаконить свои отношения на территории московского метро.

«Сразу две пары молодоженов стали семьей в уникальной городской локации», — заявили сотрудники подземки.

Столичный объект в июле успел принять уже 13 пар молодоженов. Торжества были проведены в рамках проекта по регистрации брака в необычных местах, созданного московским мэром Сергеем Собяниным.

Обладательница золотой медали летних Олимпийских игр Виталина Бацарашкина тоже планирует узаконить свои отношения с молодым человеком. Победительница надеется, что им удастся провести торжество в скорейшие сроки.