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Немцы превратили отечественную «Ниву» в электрокар стоимостью 1,7 млн рублей

  /   Обновлено: 22 августа 2021 08:26
Общество
Немцы превратили отечественную «Ниву» в электрокар стоимостью 1,7 млн рублей
wikipedia.org  /  Christo/CC BY-SA 4.0

Берлин, 22 августа. Инженеры немецкой компании Schmid GmbH показали Lada Niva Legend отечественного производства, перекомпонованную в электромобиль. Стоимость авто оценивают в 1,7 миллиона рублей.

Специалисты установили модуль Elantrie и заменили штатный двигатель внутреннего сгорания на электрический привод. Мощность электромотора составила 88 «лошадок». Запас хода колеблется в районе 130-300 километров.

Инженеры высчитали, что если использовать обновленную «Ниву», то владелец сэкономит втрое больше денег в сравнении с версией на ДВС. Беря в учет разницу стоимости электричества в РФ и ФРГ, на территории России «заправляться» выйдет еще дешевле.

Аналитики компании Tesla ранее провели исследование, в котором сравнили стоимость эксплуатации стандартного авто и электрического. В качестве примеров специалисты взяли Tesla Model 3 Standard Range Plus, Toyota Camry и BMW 3-Series.

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