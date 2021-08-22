Японские журналисты описали внешность приплывшего в страну мужчины

Токио, 22 августа. Приплывший якобы из России в Японию мужчина, который попросил убежище в азиатской стране, носил спортивный костюм и не был мокрым. Об этом рассказали японские СМИ.

Также мужчина, выдающий себя за «приплывшего» россиянина, был с рюкзаком, сообщает издание «Иомиури» ссылаясь на слова горожанина, который первым заметил неизвестного человека.

Согласно информации газетчиков, мужчина был замечен бродящим возле полицейского участка, что и смутило местного жителя. Когда горожанин обратился к неизвестному, тот обрывистыми фразами на японском сказал: «нет паспорта», «Кунашир», «приплыл». Издание «Майнити» уточнило, что кроме ранца у «россиянина» через плечо висел небольшой кулек.

Японские правоохранители продолжают работу над установлением гражданской принадлежности человека, приплывшего, по его утверждению, из РФ. Неизвестный прибыл в страну, чтобы просить у властей право на убежище.