«Талибан» решил прибегнуть к помощи российской дипломатии

Кабул, 22 августа. Лидеры радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) попросили Москву о помощи в налаживании диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» объяснил текущую ситуацию в Афганистане. По словам представителя дипмиссии, талибы не могут установить контроль лишь в одной точке страны — Панаджерском ущелье. Там сейчас находится первый вице-президент Амрулла Салех, призывающий к сбору народного ополчения. «Талибан» просит российскую дипломатию помочь в построении диалога с ним.

«У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов, и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — передает слова Жирнова РИА Новости.

По словам посла, сообщение талибов содержит призыв к мирному диалогу и политическому соглашению. Представители радикального движения не хотят кровопролития и настроены на решение ситуации цивилизованным способом.

Российская помощь в Афганистане на этом не заканчивается. Дипломаты РФ в Кабуле планируют помочь гражданам бывших советских республик.

1 Организация запрещена на территории РФ.