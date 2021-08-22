Российский «Планшет-М-ИР» сможет с высокой точностью наводить артиллерию

Москва, 22 августа. Управлять наведением артиллерийских снарядов теперь можно благодаря разработанному в России мобильному комплексу «Планшет-М-ИР». Устройство будет показано на выставке «Армия-2021».

Планшет позволит корректировать огонь артиллерийских снарядов с повышенной точностью и эффективностью. Разработка предназначена для наведения «Краснополь-М2» и «Китолов-2М». Возможность управлять и корректировать огонь высокоточными вооружениями делает разработанное российскими инженерами устройство уникальным в своем роде, рассказал глава ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.

«Эти высокоточные артиллерийские комплексы нового поколения отлично зарекомендовали себя в демонстрационных испытаниях, войсковых учениях и региональных конфликтах при стрельбе», — проинформировал Пименов.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что на форуме «Армия-2021» пройдет выставка как минимум 50 российских новинок. Всего предприятия корпорации подготовили более 1000 выставочных экспонатов.