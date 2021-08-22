Пожарные эвакуировали 100 человек из горящего дома в Саратовской области

Саратов, 22 августа. Пожар в многоквартирном доме города Энгельс произошел в выходной день. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание было зафиксировано в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Урицкого, дом 33. Пожарные спасли десять человек из горящего здания, одна женщина пострадала от отравления угарным газом. В ходе операции из дома были эвакуированы 100 человек. Ближе к вечеру пожар был полностью потушен, рассказали в МЧС.

Еще один пожар произошел в Пермском крае. Там загорелась крыша птицефабрики на площади более одной тысячи квадратных метров.