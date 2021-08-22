Издание Sabah перечислило плюсы от ежедневного потребления 21 ягоды изюма

Анкара, 22 августа. Изюм богат антиоксидантами и является источником питательных веществ. Какую пользу сушеные плоды могут принести организму, рассказали в турецком издании Saban.

Сушеные плоды винограда называют чудодейственным продуктом, защищающим организм от многих болезней. Изюм рекомендован при диетах. За счет содержания большого количества кальция, магния и меди, он способствует укреплению костей, пишет ИноСМИ.

Согласно данным издания, изюм способствует предотвращению развития рака, забывчивости. Содержание высокого количества натурального сахара делает этот продукт одним из лучших для энергии. Рекомендуется есть 21 ягоду или пить из них напиток. Организм очистится от токсинов, а печень защитится от вредных клеток.

Изюм предпочитают есть как спортсмены, так и люди, желающие сбросить лишний вес. Количество калорий в одном стакане составляет 217, а сахара – 47 граммов. Ягоды насыщают организм и притупляют чувство голода. Поэтому их можно употреблять во время диеты.

Человеку не следует делать длительные перерывы между приемами пищи или намеренно голодать. Эти меры могут обернуться лишними килограммами. Организм будет тратить запасы глюкозы и снизит скорость обмена веществ.