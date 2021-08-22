Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 08:28
08:25
Общество
Немцы превратили отечественную «Ниву» в электрокар стоимостью 1,7 млн рублей
08:18
Общество
Японские журналисты описали внешность приплывшего в страну мужчины
08:17
Политика
«Талибан» решил прибегнуть к помощи российской дипломатии
08:17
Происшествия
Троллейбус въехал в стену подземного перехода в Алма-Ате
08:12
Армия
Российский «Планшет-М-ИР» сможет с высокой точностью наводить артиллерию
08:11
Происшествия
Спасатели потушили баню в Петродворцовом районе Петербурга
08:08
Происшествия
Пожарные эвакуировали 100 человек из горящего дома в Саратовской области
08:02
Общество
Издание Sabah перечислило плюсы от ежедневного потребления 21 ягоды изюма
08:00
Весь мир
В Турции обещают представить свой истребитель пятого поколения в 2023 году
08:00
Политика
Анатолий Вассерман раскрыл грандиозные планы Китая по покорению космоса
Все новости

Издание Sabah перечислило плюсы от ежедневного потребления 21 ягоды изюма
Общество
Издание Sabah перечислило плюсы от ежедневного потребления 21 ягоды изюма
pixabay.com/PD

Анкара, 22 августа. Изюм богат антиоксидантами и является источником питательных веществ. Какую пользу сушеные плоды могут принести организму, рассказали в турецком издании Saban.

Сушеные плоды винограда называют чудодейственным продуктом, защищающим организм от многих болезней. Изюм рекомендован при диетах. За счет содержания большого количества кальция, магния и меди, он способствует укреплению костей, пишет ИноСМИ.

Согласно данным издания, изюм способствует предотвращению развития рака, забывчивости. Содержание высокого количества натурального сахара делает этот продукт одним из лучших для энергии. Рекомендуется есть 21 ягоду или пить из них напиток. Организм очистится от токсинов, а печень защитится от вредных клеток.

Изюм предпочитают есть как спортсмены, так и люди, желающие сбросить лишний вес. Количество калорий в одном стакане составляет 217, а сахара – 47 граммов. Ягоды насыщают организм и притупляют чувство голода. Поэтому их можно употреблять во время диеты.

Человеку не следует делать длительные перерывы между приемами пищи или намеренно голодать. Эти меры могут обернуться лишними килограммами. Организм будет тратить запасы глюкозы и снизит скорость обмена веществ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Издание Sabah перечислило плюсы от ежедневного потребления 21 ягоды изюма
здоровье польза изюм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru