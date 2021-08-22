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Троллейбус въехал в стену подземного перехода в Алма-Ате

  /   Обновлено: 22 августа 2021 08:18
Происшествия
Троллейбус въехал в стену подземного перехода в Алма-Ате
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Алма-Ата, 22 августа. Троллейбус влетел в пешеходный переход в Алма-Ате. Пострадали два несовершеннолетних пассажира транспортного средства, сообщают местные СМИ.

Обслуживающая компания «Алматыэлектротранс» подтвердила факт дорожно-транспортного происшествия. По предварительной версии, водителю троллейбуса стало плохо, и он не справился с управлением, в результате чего врезался в стену подземного перехода. Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства аварии.

Еще одна авария произошла в Ингушетии. Вечером 21 августа три автомобиля столкнулись в Сунженском районе. В результате ДТП пострадали три человека.

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авария троллейбус алматы
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