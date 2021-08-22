Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 09:58
09:57
Происшествия
В Новосибирской области мать пырнула сына ножом в живот
09:57
Политика
Володин объяснил, как законодательная база повлияет на строительство в 2021 году
09:55
Наука
Астрономы зафиксировали редкое явление, которое происходит раз в сотни тысячелетий
09:55
Общество
Исследование показало, какие работодатели не хотят отпускать сотрудниц в декрет
09:55
Спорт
Теннисист Медведев едва не сломал руку о телекамеру на турнире в США, появилось видео
09:54
Происшествия
ФАН выяснил подробности истории со сбежавшими из психбольницы осужденными в Бурятии
09:54
Армия
Мантуров озвучил сроки начала летных испытаний построенного «с нуля» Ту-160М
09:49
Общество
Мигрант из Эквадора удивился вежливости россиян и похвалил архитектуру Петербурга
09:46
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал одну из основных тем переговоров Зеленского и Меркель
09:45
Происшествия
При столкновении двух машин в Саратове пострадали четыре человека
Все новости

Греция поставила заслон афганским беженцам. События дня
Видео

 

Греция построила стену на границе с Турцией

Греция завершила строительство 40-километровой стены на границе с Турцией. «Бастион» должен стать заслоном на пути беженцев из Афганистана после захвата власти талибами. Так Афины решили обезопасить себя от повторения сценария 2015 года, когда в Европу транзитом через Турцию хлынул стихийный поток нелегалов. Причиной того глубокого миграционного кризиса стало обострение обстановки в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. В этом году на фоне драматичных событий в Кабуле оградить себя от наплыва непрошеных гостей решила и сама Турция: Анкара спешно возводит многокилометровое заграждение на границе с Ираном.

10 человек стали жертвами наводнения в Теннесси

Греция поставила заслон афганским беженцам. События дня
Global Look Press  /  Ioannis Alexopoulos / Keystone Press Agency

По меньшей мере 10 человек стали жертвами крупного наводнения в штате Теннесси. В числе погибших — дети. По словам местного шерифа, это близнецы — мальчик и девочка. В списках пропавших без вести — свыше 30 американцев. Накануне на регион обрушились ливни. Уровень воды местами достигает полуметра. Чрезвычайная ситуация стала причиной введения комендантского часа. В спасательных операциях задействовали нацгвардию штата.

Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города

Греция поставила заслон афганским беженцам. События дня
pixabay.com  / Сергей Петров

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием со дня основания города. Юбилейные торжества завершились накануне поздним вечером грандиозным концертом и красочным салютом. В своем выступлении российский лидер отметил, что нижегородцы всегда обладали «колоссальной внутренней силой» и во все века защищали Отечество. В ходе визита в Приволжский федеральный округ глава государства встретился с губернатором области Глебом Никитиным, ознакомился с результатами реконструкции Нижегородского кремля и посетил парк отдыха «Швейцария», который входит в число объектов культурного наследия региона. 

В Артеке отметили День российского флага

Греция поставила заслон афганским беженцам. События дня
gov-murman.ru  / Правительство Мурманской области

Российский триколор длиной в километр растянули на набережной международного детского центра «Артек» в Крыму. Флешмоб под девизом «В единстве — сила, а в силе единства — победа» приурочили ко Дню Государственного флага, который Россия отмечает 22 августа. В уже традиционной акции приняли участие 600 активистов. Аналогичные мероприятия, посвященные всенародному празднику, проходят в День флага по всей стране. Россиян уже поздравили с борта МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Греция поставила заслон афганским беженцам. События дня
беженцы путин сша афганистан турция жертвы космос мкс греция нижний новгород граница флешмоб поздравление флаг праздник стена непогода день города чс наводнение триколор теннесси день флага россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru