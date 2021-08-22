Греция поставила заслон афганским беженцам. События дня

Греция построила стену на границе с Турцией Греция завершила строительство 40-километровой стены на границе с Турцией. «Бастион» должен стать заслоном на пути беженцев из Афганистана после захвата власти талибами. Так Афины решили обезопасить себя от повторения сценария 2015 года, когда в Европу транзитом через Турцию хлынул стихийный поток нелегалов. Причиной того глубокого миграционного кризиса стало обострение обстановки в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. В этом году на фоне драматичных событий в Кабуле оградить себя от наплыва непрошеных гостей решила и сама Турция: Анкара спешно возводит многокилометровое заграждение на границе с Ираном.

10 человек стали жертвами наводнения в Теннесси Global Look Press / Ioannis Alexopoulos / Keystone Press Agency По меньшей мере 10 человек стали жертвами крупного наводнения в штате Теннесси. В числе погибших — дети. По словам местного шерифа, это близнецы — мальчик и девочка. В списках пропавших без вести — свыше 30 американцев. Накануне на регион обрушились ливни. Уровень воды местами достигает полуметра. Чрезвычайная ситуация стала причиной введения комендантского часа. В спасательных операциях задействовали нацгвардию штата.

Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города pixabay.com / Сергей Петров Президент России Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием со дня основания города. Юбилейные торжества завершились накануне поздним вечером грандиозным концертом и красочным салютом. В своем выступлении российский лидер отметил, что нижегородцы всегда обладали «колоссальной внутренней силой» и во все века защищали Отечество. В ходе визита в Приволжский федеральный округ глава государства встретился с губернатором области Глебом Никитиным, ознакомился с результатами реконструкции Нижегородского кремля и посетил парк отдыха «Швейцария», который входит в число объектов культурного наследия региона.