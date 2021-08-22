Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 08:28
08:25
Общество
Немцы превратили отечественную «Ниву» в электрокар стоимостью 1,7 млн рублей
08:18
Общество
Японские журналисты описали внешность приплывшего в страну мужчины
08:17
Политика
«Талибан» решил прибегнуть к помощи российской дипломатии
08:17
Происшествия
Троллейбус въехал в стену подземного перехода в Алма-Ате
08:12
Армия
Российский «Планшет-М-ИР» сможет с высокой точностью наводить артиллерию
08:11
Происшествия
Спасатели потушили баню в Петродворцовом районе Петербурга
08:08
Происшествия
Пожарные эвакуировали 100 человек из горящего дома в Саратовской области
08:02
Общество
Издание Sabah перечислило плюсы от ежедневного потребления 21 ягоды изюма
08:00
Весь мир
В Турции обещают представить свой истребитель пятого поколения в 2023 году
08:00
Политика
Анатолий Вассерман раскрыл грандиозные планы Китая по покорению космоса
Все новости

Финансист Тузов отметил признаки самой надежной валюты

  /   Обновлено: 22 августа 2021 07:33
Экономика
Финансист Тузов отметил признаки самой надежной валюты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 августа. Американская национальная валюта одна из самых надежный в мировой финансовой системе из-за того, что является элементом международного финансового оборота и торговли.

Таким мнением поделился глава департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Вместе с долларом нишу самой надежной валюты делит и евро, передает «Прайм».

Специалист предупредил, что не стоит создавать «денежный культ», так как деньги — это средство обмена, и они должна быть всегда ликвидны. Он подчеркнул, что американская и европейская валюта занимают лидерские позиции именно из-за этого высокого показателя.

Также одним из самых ликвидных средств обмена на рынке остается нефть. Недавно «черное золото» обвалилось на более чем три процента, тем самым достигнув майского показателя, передает «Парламентская газета».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Финансист Тузов отметил признаки самой надежной валюты
доллар евро надежность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru