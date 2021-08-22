Финансист Тузов отметил признаки самой надежной валюты

Москва, 22 августа. Американская национальная валюта одна из самых надежный в мировой финансовой системе из-за того, что является элементом международного финансового оборота и торговли.

Таким мнением поделился глава департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Вместе с долларом нишу самой надежной валюты делит и евро, передает «Прайм».

Специалист предупредил, что не стоит создавать «денежный культ», так как деньги — это средство обмена, и они должна быть всегда ликвидны. Он подчеркнул, что американская и европейская валюта занимают лидерские позиции именно из-за этого высокого показателя.

Также одним из самых ликвидных средств обмена на рынке остается нефть. Недавно «черное золото» обвалилось на более чем три процента, тем самым достигнув майского показателя, передает «Парламентская газета».